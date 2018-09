Kånsta kvarn visades upp för allmänheten

Kvarnen, som har byggts om till sommarstuga för en TV-produktion ligger i Sköllersta, söder om Örebro och hölls öppen för nyfikna under lördagen.

Magnus Larsson, näringslivschef i Hallsbergs kommun ser möjligheter med den renoverade, ombyggda kvarnen.

– Det är Hallsbergs kommun som äger kvarnen och idag passar vi på att ha öppet hus under lördag och söndag. Vi bjuder in kommunens invånare att titta på det som Ernst Kirchsteiger har jobbat med under sommaren 2018, säger Magnus Larsson, näringslivschef i Hallsbergs kommun.

Unik kvarnbyggnad

Kvarnen byggdes 1858 och har fungerat som en kombinationskvarn, den enda bevarade i landet enligt Länsstyrelsen. Namnet kommer av att den kunde drivas både med vind och vatten.

Under 1900-talets första hälft elektrifierades kvarnen, byggdes senare om till ett spånhyvleri och togs ur drift 1939. Den donerades senare till kommunen.

– Vi har ägt kvarnen sedan 1983, så det är 35 år. Hembygdsföreningen har haft allsång, man har haft visningar, men de senaste åren har den använts rätt sparsamt, säger Magnus Larsson.

Kommunen har under året samarbetat med ett produktionsbolag, som renoverat kvarnen och inrett den till sommarstuga under året och samtidigt spelat in ett TV-program.

Framtida potential

Förfarandet har mött kritik från hembygdsförening och ortsbor, som bland annat menar att kvarnen förvanskats och att de pengar kommunen satsat borde ha använts på ett annat sätt. Men de ser nu en framtida potential för kommunens kvarn som idag står på privat mark.

– Det kommer vi att diskutera och se vilka möjligheter det här ger. Det är ju ett turistvärde och en turistattraktion i det här. De närmaste tre åren är kvarnen uthyrd till de som är grannar här. De har lite idéer om att eventuellt öppna upp den för visningar eller caféverksamhet. Men det kommer att klarna under hösten och vintern, säger Magnus Larsson, näringslivschef i Hallsbergs kommun.