Thomas Persson, Karl-Erik och Suzann Bernsgården är besvikna på Hallsbergs kommun och turerna kring Kånsta kvarn. Foto: Peter Comstedt /SVT

Ortsbor kritiska till kvarnprojektet

Suzann Bernsgården är en av de ortsbor som upprörts av hur Hallsbergs kommun har hanterat ombyggnaden och renoveringen av den gamla kvarnen i Kånsta. Hon kommer inte att titta in under kommunens öppet hus i helgen, men har följt TV-programmet under sommaren.

– Ja det har jag. Det gick inte att motstå, men man nästan gråter i varenda avsnitt, säger hon.