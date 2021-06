Oppositionspartierna eniga i sin kritik mot (S) i Degerfors: ”De har bränt sina kort”

Peter Nyström (SD), Birgitta Höijer (C) och Anna Nordquist (M) är alla kritiska till hur Socialdemokraterna agerat.

Cirkus, fullständig kalabalik och brända kort. Så beskriver oppositionspartier den politiska situationen i Degerfors just nu. Ett avbrutet politiskt samarbete som aviserats via en tidningsartikel har gjort att politiken i Degerfors just nu handlar allt mindre om sakfrågor och allt mer om konflikthantering.