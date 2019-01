SVT avslöjar: Pengar till Örebro Pride gick till grundarnas egna bolag

Den på pappret ideellt arrangerade pridefestivalen i Örebro hotas av nedläggning. I februari ska föreningen som arrangerar festivalen fatta beslut om att eventuellt avveckla sin verksamhet.

Anledningen uppges vara att föreningen saknar tillräckliga ideella krafter.

I samband med nedläggningshotet har SVT Nyheter Örebro granskat hur föreningens ekonomi skötts sedan starten 2012.

Men det är svårt. Föreningens ekonomiska redovisning är i viss mån bristfällig, och Örebro kommun har inte sparat allt redovisningsmaterial som kommit in under åren.

Driver företag och förening

SVT får emellertid ta del av dokumentation som visar hur ekonomin sköttes år 2014.

Ansvaret för att få in pengar från sponsorer har huvudsakligen legat på Mellansvenska företagslinjen AB (Mefab). Företaget drivs av Brittinger Örenius och dottern Anna Örenius, som även grundat föreningen Örebro Pride.

Anna Örenius har även varit ordförande i föreningen i många år, 2014 är ett exempel.

Behöll nästan hälften av pengarna

I redovisning föreningen skickat in till kommunen framgår att Mefab drog in sponsorintäkter på drygt 250 000 kronor under 2014. Av denna summa består närmare 190 000 kronor av ett bidrag från Örebro kommun.

För att ha samlat in dessa pengar ska Mefab ersättas med en fast avgift på 125 000 kronor, alltså nästan hälften av de insamlade pengarna.

– Jag blir så jävla förbannad när jag får höra det. Det här är skattemedel som ska gå till att främja hbtq-personers livsvillkor. De ska inte hamna i fickan hos någon som skor sig på bekostnad av en utsatt samhällsgrupp, säger en tidigare styrelsemedlem.

”Vilket företag vill jobba gratis?”

När SVT möter Brittinger Örenius hävdar hon att man inte behållit hela ersättningen. Delar av de 125 000 kronorna ska bland annat ha gått till en lokalhyra, även om detta påstående inte stämmer överens med vad som står i avtalet.

Hon tycker samtidigt att det vore konstigt om företag inte fick tjäna pengar på ett sådant här arrangemang.

– Vilket företag vill jobba gratis? Det vill ju ingen. Vi har ju bundit upp vår tid, både Anna och jag, för att det här evenemanget skulle kunna bli av, säger Brittinger Örenius.

Här kan du läsa mer om hur grundarna ser på kritiken mot hur ekonomin skötts i föreningen.

Fotnot: Alla belopp uppges inklusive moms.