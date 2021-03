Polisen dagen efter dödsskjutningen: ”Folk ska kunna känna sig trygga”

Jakten på två misstänkta gärningsmän som ska ha lämnat området med cykel gav inga resultat, men arbetet med att säkra spår fortsätter på måndagen.

– Inre spaning pågår och den tekniska undersökningen fortsätter idag. Vi har under kvällen och natten haft trygghetsskapande åtgärder i området genom att finnas på plats, säger Kenneth Johannesson.

Enligt polisen ska allmänheten i området kunna känna sig trygg. Men om det rör sig om en gänguppgörelse vill polisen inte gå in på i dagsläget.

– Det vill jag inte kommentera i det här skedet. Men ingen ska behöva känna oro för att bli drabbad, säger Kenneth Johannesson.

Polisen vill ha tips

Ingen person är frihetsberövad efter händelsen men polisen är fortsatt intresserad av att få in tips, något man samlat in under sin ökade närvaro i området.

– Nu sker inget fysiskt sökande. Den jakten är tröstlös efter så här många timmar då sannolikheten att hitta någon på det sättet inte är speciellt stor.