Polisen nedringda om stark röklukt – kommer från den stora skogsbranden i Värmland

Branden i Björneborg startade under lördagseftermiddagen och är under söndagsmorgonen fortfarande inte under kontroll.

Ett stort antal brandmän arbetar med att försöka hindra branden från att sprida sig.

– Det är många som ringt både oss och SOS Alarm om att det både luktar rök och att man sett rök på himlen. Vi förutsätter att det hänger samman med branden söder om Kristinehamn, säger polisens presstalesperson Christina Hallin.

”Inga indikationer på nya bränder”

Rök och rökdoft har bland annat rapporterats i Karlskoga, Nora och Örebro, som ligger omkring sju mil ifrån den omfattande branden.

– Röken kan lägga sig högt upp i atmosfären och färdas väldigt långt, säger Christina Hallin.

– I nuläget har vi inte inga indikationer på att det skulle brinna någonstans i Örebro län, säger hon vid 08.30-tiden under söndagsmorgonen.