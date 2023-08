Polisen om semestertrafiken: ”Många håller inte avstånd”

Just hastighetsöverträdelser är det vanligaste trafikbrottet, konstaterar Mikael Stolt. Under den korta period SVT Nyheter Örebro var med under trafikpolisens arbete åkte fem personer fast, varav en körde 112 kilometer i timmen, på en 70-väg.

– Två av dem förlorade körkortet. Det är tyvärr rätt vanligt, särskilt i sommartider när det är varmt ute och sommardäcken är på, säger Mikael Stolt.

En annan farlig företeelse han ser allt mer av är att bilister ligger alldeles för tätt efter varandra, inte minst i semestertrafiken. Då finns inte heller marginaler för att hinna reagera på oväntade händelser.

Kan få allvarliga konsekvenser

– Många verkar inte tänka på hur farligt det kan vara att inte hålla avstånd, med väldigt allvarliga och till och med dödliga olyckor som följd. Fordonet framför kan ju till exempel åka ned i diket om man kör på det.

Själv är han också förvånad över hur vanligt ”rattsurfande” fortfarande är, trots att alla vet att man inte får använda mobilen medan man kör.

– Sitter man med telefonen i handen är man inte uppmärksam på trafiken. Det kan likställas med rattfylleri, säger Mikael Stolt.

Se klippet för att höra Mikael Stolt berätta mer om de vanligaste trafikbrotten.