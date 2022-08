Guide: Förskoleplatser i Örebro län – så ser det ut där du bor

Då kommunen räknar med ett fortsatt ökat barnantal under de kommande åren fortgår under hösten arbetet med att utöka antalet förskoleplatser på flera platser i kommunen.

Om behovet överstiger antalet platser under året har vi buffertavdelningar som vi kan öppna.

80 – 90. (Fyller på under skolåret. Diffar ca 40 barn mellan hög och låg beläggning över året)

Alla som önskat plats till hösten har blivit erbjudna plats. Då vi vet att det är mycket som byggs i centrala Hallsberg planeras det för en ny förskola med åtta avdelningar som vi hoppas kommer att stå klar till nästa höst/årsskiftet 23/24. I väntan på det har vi planerat för paviljonger (två avdelningar) som just nu håller på att iordningställas vid Förskolan Tranängen. Vi kommer inom kort att vara igång med verksamheten där. Vi räknar med att vi kommer att ha tillräckligt med platser under hösten.

Lekeberg

Antal förskoleplatser som kommunen har är 578 st – 17 barn per avdelning. Men beroende på barnens ålder, och behov, personal, lokaler m m så kan antal barn per avdelning variera och vara mindre än 17 per avdelning.

Fjugesta 20, Mullhyttan 7 och Hidinge/Lanna 37 barn i kö till förskola antingen till hösten, till våren eller nästa höst.

Fjugesta har ej platsbrist, detta har lösts med att en helt ny nybbygd förskola öppnade 24 feb 2022 med 6 avdelningar, Förskolan Södra.

Mullhyttan har ej platsbrist.

Hidinge/Lanna har platsbrist på grund av hög inflyttning av barnfamiljer. Detta löser man med att kommunen från januari 2022 öppnat upp en ny tillfällig avdelning i Fjugesta för Lannabarnen. Nu ska dessa barn ”hämtas hem” till Lanna och börja på den nyöppnade förskolan Ugglan, den beräknas stå klar senare i höst. Detta är en 2-avdelnings förskola där barnen som står i kö till VT 23 ska erhålla plats samt på ordinarie förskolor om plats finns på dessa.