Små barn kan slippa sprutsmärta – ändå får inte alla smärtlindring

Videofilmen ”It doesn’t have to hurt” är en kanadensisk film och en kampanj från Centre for Pediatric Pain Research i Kanada som visar hur föräldrar kan hjälpa sina barn.

Den nordiska forskargruppen PEARL, Pain in Early Life, har nu satt svensk text till filmen som finns på https://youtu.be/KgBwVSYqfps . Genom att klicka på kugghjulet kan man välja mellan olika språk på undertexten.

Filmen ”The power of a parent’s touch” https://youtu.be/3nqN9c3FWn8 handlar om smärtlindring till nyfödda. Den har också svenska undertexter och är en del i det arbete som PEARL driver tillsammans med sina kanadensiska kollegor.