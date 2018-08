Sverigeträffen lockar hundratals EPA-intresserade

Tidigare år har träffen vanligen hållits på Marieberg, men efter att parkeringen där dragits med problem är den numer avstängd kvällar och nätter. Istället bestämde man sig för att hålla träffen utanför Ica Maxi, men efter ett dygn har nu butikens fastighetsägare fattat beslut om att stänga parkeringen för EPA-fordonen.

De hundratalet besökarna har istället begett sig till Aspholmen där de hoppas kunna vara kvar.

Nedskräpning och oroligheter

Redan under lördagen har polisen fått in flera samtal om oroligheter och problem med nedskräpning i samband med träffen. Träffen saknar officiella arrangörer och har inget tillstånd, vilket också innebär att det inte finns några krav på vakter. Men polisen kommer att ha resurser avsatta för att hålla koll på träffen under kvällen.

– Det handlar om ordningshållning, men det ligger också mycket fokus på fordonen och trafiken, säger vakthavande befäl Johan Wallenius.

Tidigare år har det varit flera problem med främst nedskräpning, fylla och trafikförseelser, men förra året anmäldes även fall av våldtäkt och misshandel.

– Vi hoppas på att socialtjänsten och fältgruppen är på plats under kvällen, gärna föräldrar också, så att det är en hög närvaro, säger Johan Wallenius.