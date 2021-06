De överklagar de höjda parkeringsavgifterna i Örebro

ÖVERKLAGANDE AV BL A /HÖJDA/ PARKERINGSAVGIFTER INKL AVGIFTER FÖR BOENDEPARKERING I ZON 2 ÖREBRO KOMMUN

Vi kommer nu på måndag den 21 juni till Örebro Kommun f v b till länsstyrelsen lämna in överklagande av /höjda/ parkeringsavgifter inkl avgifter för boendeparkering i zon 2 i Örebro kommun, fasta avgifter för boendeparkering i zon 2, handläggningen av dessa och att boendeparkering inte alls erbjuds boenden inom zon 1.

Vi har besökt samtliga aktuella gator dagtid en vardag genom att åka längs dem eller korsa dem, och tagit en rad fotografier. Några av dem bifogas som exempel.

De visar att

på uppskattningsvis 95 % av bostadsgatorna i zon 2 med parkeringsavgifter och boendeavgifter finns gott om parkeringsmöjligheter dagtid. Det innebär att avgifterna införts i strid med kommunala avgiftslagen.

i en rad villakvarter har införts parkeringsavgifter i strid med SKRs föreskrifter.

De bilar som står parkerade i de 95 % av bostadsgatorna inom zon 2 torde företrädesvis vara ägare som går, cyklar eller åker buss till sina arbeten, arbetar deltid, driver egen verksamhet från hemmet, har semester, är sjukskrivna, pensionärer och besökanden.

Förutom höjningen av timavgiften inom zon 2 överklagar vi det faktum att tidigare möjlighet till timavgift för boendeparkering tagits bort och att man i stället infört en fast månadsavgift.

Den innebär att många som arbetar deltid eller av andra skäl använder sin bil delar av veckans dagar, i många fall får en fördubblad kostnad. Dessutom kan de behöva betala full månadsavgift om de har semester delar av en månad.

Till bilden hör att man inte har någon parkering på gatan reserverad. Vidare överklagar vi det faktum att boende i zon 2 som under juni vänder sig till kommunen för att få ett tillstånd till boendeparkering informeras om att kommunerna inte har tid att handlägga detta under juni och att man inte erbjuder någon handläggning alls under juli månad.

Det finns många exempel på personer som nu tvingas betala 100 kr per dag när de jobbar hemifrån eller av andra skäl har bilen parkerad vid sin bostad. Det innebär 2.100 kr (!) på en månad.

Det är helt oacceptabelt att införa detta mitt i sommaren och inte ha resurser att handlägga ärenden.

Vi överklagar även det faktum att boendeparkering inte erbjuds alls inom zon 1. Det finns flera gator inom zonen som det hela tiden finns parkeringsmöjligheter på. Dessutom får inte boenden inom zon 1 söka parkeringstillstånd inom zon 2, vilket vi anser är diskriminerande.

Trafikföreskrifterna ska bygga på att man utrett vilken effekt det har på trafiken för varje gata. Att införa eller höja avgifterna i hela områden/zoner är inte tillåtet enligt lag.

Hannah Ljung, som startat Trafikupproret i Örebro, och Göran Wickström kommer att skriva under överklagandet som innehåller dels en rad juridiska skrivningar med hänvisning till lagstiftning och tidigare överklaganden och dels fler exempel på bilder tagna av gator i alla stadsdelar och som visar på att nästan samtliga har goda parkeringsmöjligheter dagtid då avgifterna, i strid med rådande lagstiftning, gäller.