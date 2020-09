Vårdcentralens nya vardag: ”Patienter som varit färdiga att dö”

En dramatisk ökning av allvarligt sjuka patienter har ställt Vivalla vårdcentral inför stora utmaningar under coronapandemin. Personalen vittnar om scenarier man aldrig tidigare kunnat förutspå.

– En del patienter kommer in för sent tyvärr, säger Folke Lagerström, medicinskt ansvarig läkare på vårdcentralen.