3-åringens mamma misstänks för mord

Det var i slutet av januari som en treårig flicka hittades död i en bostad i Norrköping. Föräldrarna till flickan greps strax därefter och häktades sedan misstänkta för vållande till annans död. I början av förra veckan hittades pappan död i häktet under oklara former, ett ärende som är under utredning av kriminalvården.

Under fredagen kommer en omhäktning av mamman att hållas. Enligt handlingar till Norrköpings tingsrätt har brottsrubriceringen och häktningsgrunden ändrats till mord på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Åklagaren begär dessutom åtalsförlängning till den 13 mars.

Den treåriga flickan omhändertogs från föräldrarna när hon bara var några dagar gammal och socialnämnden i Norrköping stred för att flickan skulle få bo kvar hos sina familjehemsföräldrar. Men kammarrätten i Jönköping gjorde en annan bedömning och under våren förra året folkbokfördes flickan på mammans adress. Mindre än ett år senare var hon död.

