Åklagaren efter upploppen: ”Mamma hejade på stenkastande son”

– Jag fick bland annat se en film från en av polisbussarna som åkte in på en av gårdarna i Skäggetorp. Omedelbart när den åkte in blev den utsatt för stenkastning, och jag reagerade starkt på att det inte bara var unga män. Jag såg en mamma med två unga pojkar som också kastade sten, och en mamma som hejade på sin son som kastade sten, säger Eva Nemec Nordh, som är chefsåklagare i Linköping.

En tredjedel yngre än 18

Enligt en genomgång SVT Nyheter Öst gjort är åtta av totalt 26 misstänkta personer från upploppen under 18 år gamla.

– Det är också allvarligt. För det är barn i lagens mening. Den yngsta vi hade är 15 år. Det är en ung pojke som sannolikt blivit påhejad av folk runtomkring. Han ska inte vara i den här situationen. Där har föräldrarna ett ansvar, men det är klart står mamman bredvid och också kastar har vi ett ännu större samhällsproblem, säger Eva Nemec Nordh.

”Yttrandefriheten är viktig”

Trots de oroligheter som varit på grund av Rasmus Paludan och Stram Kurs planer på att bränna koranen i Östergötland tycker Eva Nemec Nordh att det är viktigt att poängtera rätten att framföra sina åsikter.

– Yttrandefriheten är viktigt och den ska skyddas. Nu kandiderar de till riksdagen och då måste man få framföra sina åsikter. Men det kan ske under andra ordnade former och det kanske inte nödvändigtvis är så att det måste ske i just Skäggetorp centrum, säger Eva Nemec Nordh.

Hemmahörande i Skäggetorp

Efter liknande upplopp i Örebro har polisen i Bergslagen fått signaler om att personer utifrån staden ska ha engagerat sig i oroligheterna. Det är något som även utreds i Linköping.

– Jag har inte sett det i min utredning. Men det är en analys vi måste göra. Jag har också sett det här med äldre anförare som driver på de yngre att agera, men vi har inte kommit så långt i vår analys. Men de som är misstänkta hos oss hittills är inte tillresta utan det är personer som är hemmahörande i Skäggetorp.

Åklagare har gått ihop

Enligt Eva Nemec Nordh har alla åklagare i Sverige som arbetar med upploppen sammansatt en grupp för att gemensamt kolla om det finns kopplingar.

– Än så länge har jag inte sett några kopplingar, men det är ett arbete som ligger framför oss och vi har det med oss, säger hon till SVT Nyheter Öst.