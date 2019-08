Antalet sprängningar har ökat sedan förra året

BRÅ:s siffror för hela landet visar att det under första halvan av 2019 kom in totalt 108 anmälningar om allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning. Siffran för samma period förra året är 76 stycken. I Region öst kom det under första halvåret 2018 in sju anmälningar, i år ligger siffran på sexton stycken.

Sven Granath är kriminolog och analytiker på polisregion Stockholm och enligt honom är det svårt att säga vad ökningen beror på.

– Ja, tyvärr är det väl så att det har ökat. Varför vet vi inte, det kan hänga ihop med att vapenvåldet har ökat på riksnivå. På enskilda orter kan det handla om en eller flera konflikter mellan kriminella nätverk men det är väldigt svårt att veta, säger han.

Svårt att veta

Enligt Nationellt forensiskt centrum, NFC har även undersökningar av explosivämnen ökat mellan 2013 och 2018.

Statistik för explosivämnesundersökningar som inkommit till NFC under de senaste åren, dvs undersökningar av handgranater, pyroteknik, dynamit m.m. Källa: NFC Foto: NFC

Trots ökningen menar Sven Granath att man inte säkert kan veta varifrån sprängmedlet kommer.

– Man kan egentligen bara spekulera. Det stjäls kanske från byggen och säljs vidare eller kanske smugglas in. Handgranater stjäls nog snarare från något försvarsförråd men sprängmedel kanske stjäls från byggen eller att man har en kontakt på något bygge, säger han.