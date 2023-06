Avsaltningsverket har gett stor effekt på Gotlands vattensituation

– Jämför vi nu med 2018 så ser vi bättre nivåer på våra produktionstäkter som vi tar vårt vatten ifrån. Så vi har sparat mycket under vinterhalvåren, säger Patrik Johansson, dricksvattenchef vid Region Gotland.

Via långa ledningar i havet tas havsvatten in till verket där det renas och filtreras i flera steg innan det hamnar i kranarna hos konsumenterna. Som mest kan den stora anläggningen producera 7500 kubikmeter dricksvatten per dygn.

Starta klippet för att se mer från verket och höra Patrik Johansson berätta om dess betydelse.