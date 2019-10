Så skyddar du dig från sadelstölder

– Jag hörde mycket om det under sommaren, men nu den senaste tiden har det inte varit så många ärenden, säger Stefan Godeberg vid skadeavdelningen Lantbruk.

Efter sommarens stora stöldvåg av sadlar ser det nu ut som stölderna tagit ny fart i Östergötland, uppger polisen.

Nya sadelstölder i Östergötland

Under onsdagen fick polisen in tre fall av sadelstölder som ska ha inträffat söder om Mantorp. Nu under torsdagen ska ytterligare två stall i Gammalkil ha drabbats av stölder, totalt handlar det om 15 sadlar.

Oftast täcker hemförsäkringen stölder av den här typen, berättar Stefan Godeberg.

– Men vi kräver att det ska vara lås på sadelkammaren, säger han.

Att installera larm och DNA- märka sina sadlarna kan också vara bra, tillägger Stefan Godeberg.