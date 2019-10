Nya sadelstölder i Östergötland

Efter sommarens stora stöldvåg av sadlar ser det nu ut som stölderna tagit ny fart. Under gårdagen fick polisen in tre anmälningar om sadelstölder som ska ha inträffat söder om Mantorp. Nu under torsdagen ska ytterligare två stall ha drabbats av stölder.

– Det vi vet i nuläget är att sadelstölderna har påbörjats igen. Men vi ser i dagsläget inget tydligt samband, säger Joakim Wallberg vid polisen.

15 sadlar stulna i Gammalkil

Enligt uppgift från polisen handlar det senast om stölder av totalt femton sadlar, från två olika stall i Gammalkil.

Sadlarnas totala värde är okänt men i det ena fallet handlar det om sadlar till ett värde på mellan 10 000 och 30 000 styck.

Under dagen genomför polisen brottsplatsundersökningar vid de bägge stallen.