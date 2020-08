Gotland har flest covidfall i landet per 100 000 invånare

Antalet fall på ön har stigit kraftigt varje vecka, speciellt sedan midsommarveckan, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Och förra veckan hade Gotland flest bekräftade fall av covid-19 per 100 000 invånare, skriver Helagotland.se.

Enligt myndighetens statistik över sjukdomsfall på regionnivå hade ön 34 fall — den högsta noteringen någonsin. Den innebär 57 fall per 100 000 invånare.

Men det är inte bara gotlänningar som smittats. Över 40 procent av fallen var personer som inte är folkbokförda i regionen, säger smittskyddsläkaren Sven Montelius.

– Av de 34 fallen förra veckan var 20 folkbokförda på Gotland och 14 var folkbokförda på annan ort. Statistik är svårt, vad är det egentligen man räknar på? Men visst finns det en smittspridning på Gotland, säger han till tidningen.

Samma vecka rapporterades inga intensivvårdsfall på ön. Majoriteten av de drabbade i regionen är unga människor som är friska i övrigt, enligt Montelius.

Tvåa på listan över flest fall per 100 000 invånare under förra veckan var Västra Götaland, med 39 fall. Minst antal fall var det i Västerbotten med 3 fall per 100 000 invånare.