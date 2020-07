Dödstalen i Norrköping nere på normala nivåer

Statistik över hur dödligheten i covid-19 sett ut under våren presenterades. Siffrorna visar att det under mars-maj var en överdödlighet i kommunen jämfört med medeltalet för åren 2015-2019 (se bilden här ovanför).

Under juni var dock antalet avlidna nere på en normal nivå igen.

Norrköping hårdare drabbat än län och rike

När det gäller avlidna kommuninvånare med covid-19 som underliggande dödsorsak så visar statistiken att Norrköping ligger över både länets och rikets genomsnitt.

Norrköping kan så här långt redovisa 64 döda per 100 000 invånare. Detta kan jämföras med 53 i Östergötland och 51 i riket.

45 procent av de avlidna i Norrköping var hemmahörande på särskilt boende och 22 procent hade hemtjänst. Motsvarande siffror för Östergötland är 56 respektive 19 procent och i riket 47 respektive 25 procent.

Kommunen meddelade att man kommer behålla besöksförbudet på särskilda boenden framöver.

55 besök ledde till anmärkning

När det gäller tillsynsbesöken på restauranger och caféer i stan så har 234 sådana genomförts under perioden 17 april – 6 juli.

55 besök ledde till anmärkning och fem verksamheter rapporterades vidare till smittskyddsläkare.

Sedan den 1 juli har kommunerna ansvaret för att kontrollera trängseln på krogarna och tillsynsbesöken görs avmiljö- och hälsoskyddsinspektörerna som nu själva kan fatta beslut om eventuella åtgärder.