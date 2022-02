PCR-testningen i Region Östergötland har kostat 600 miljoner

601 566 129kr – så mycket har PCR-testningen kostat för Region Östergötland hittills. Summan kan tyckas vara hög men innebär att regionen tillhör de som spenderat minst pengar på testningen. Slår man ut kostnaden per invånare, så ligger Östergötland sist bland alla landets regioner.

Kompenseras

Att Östergötland har testat mindre än andra regioner har debatterats flitigt och även slagits fast i Coronakomissionens rapport där länet pekats ut som ett av de län med lägst testning.

Ett regeringsbeslut har tidigare bestämt att regioner ska kompenseras fullt ut av staten för sina PCR-testning. Under 2021 fick regioner 1400 kronor per test. Vilket har varit högre än den faktiska kostnaden i fleratalet regioner. Under 2022 kommer ersättningen att sänkas till 1100 kronor.

Mer testning på Gotland

Gotland har lagt minst pengar av alla regioner på PCR-tester. Totalt har regionen lagt 140 miljoner kronor på testningen. Att de ligger sist på totalkostnad är inte så konstigt då det är en mindre region. Tittar man på kostnad per invånare så ligger regionen i mitten av alla landets regioner. Sverige har totalt lagt 21,5 miljarder kronor på PCR-testning.