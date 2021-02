Positiva vindar blåser över Sankt Anna

Under de senaste åren har områden som Mon, Gäddvik, Sanden och Marö bebyggts med flertalet nya bostadshus, vilket har gett ett uppsving för utvecklingen av Söderköpings skärgård.

– De som bor här upplever en förbättrad service. Vi har exempelvis fått en digitaliserad butik i Mon och nu blir det också en nyöppning av lanthandeln i Bottna. Utöver det så finns det numera flera restauranger som erbjuder mat för avhämtning. Det har gett mer liv och rörelse i bygden, säger Maria Lönnberg som har bott i trakten i över 20 år.

Fler barn i skolan

Hos kommunen har man tydligt sett en förändring i Sankt Anna.

– Vi ser att invånarantalet har stigit de sista åren i Sankt Anna och vi har fler barn i skolan än någonsin, vilket är roligt. Och framför allt så ser vi under 2020 att det har varit populärt att bosätta sig permanent i sina fritidshus under dessa pandemitider, säger Ulric Nilsson (C), kommunalråd i Söderköping.

Skärgårdsbyn expanderar

I Skärgårdsbyn Mon spikas och sågas det för fullt. Här satsar just nu Petra Persdotter Johansson och hennes man Mattias på att bygga ett nytt lägenhetshotell och elva fritidshus.

– Jag tror det har att göra med att det har lugnat ner sig lite från kommunen. Förr om åren satt vi bara i olika möten och diskuterade vad som skulle läggas ner, det var inte roligt för oss här i skärgården. Det finns mycket kvar att jobba på men nu vågar vi att satsa lite mer, och vi hoppas få en mer levande skärgård – året runt, säger Petra Persdotter Johansson.

”Nu ses vi vara en tillgång”

På Hindö händer det också saker. Här håller Britta och Lennart Andersson på att fixa iordning sitt nya vandrarhem till säsongen.

– För några år sedan, i den förra politiska majoriteten, sågs vi vara ett problem härute – nu är vi istället en tillgång, en resurs, och allt fler vågar att satsa och investera. Det skapar dessutom en fin sammanhållning, säger Britta Andersson, som också är ordförande i föreningen Navet i Havet.