Bilen som körts in i Linden köpcentrum i Norrköping och satts i brand. Foto: Niklas Luks

Smash and grab-kupp i Norrköping

En bil körde in i en galleria i centrala Norrköping under natten till måndagen. Personer ska ha tagit sig in i en butik och sedan satt fordonet i brand.

Vid halv två-tiden under natten till måndagen larmades räddningstjänsten om en brand på Linden köpcentrum i Norrköping. Polis och räddningstjänst åkte ut och fann en brinnande bil som körts in i byggnaden. Polisen tror att någon har kört in bilen och sedan gjort inbrott i en guldsmedsaffär. Polisen misstänker också att det var de som körde in bilen som tänt på den med mening. – Vi misstänker att de har tagit något där inne, men vi vet inte vad det är och av vilket värde. Vi tror även att de som kört bilen har tänt eld på den med mening, säger Thomas Agnevik, presstalesperson, region öst. Branden kunde vid tre-tiden släckas. Polisen undersöker köpcentrumet under förmiddagen. Händelsen rubriceras som grov stöld och mordbrand och polisen har ingen misstänkt för tillfället. Dela Dela

