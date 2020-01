Traumavården stärks med ökat samarbete

US har som uppdrag att stötta både länet och den sydöstra sjukvårdsregionens sjukhus vid särskilt komplexa olycksfall med avancerad traumavård. Just traumavård involverar ofta många olika kliniker och syftet med Traunacentrum US är att hålla ihop traumavården över klinikgränserna.

– Nya studier indikerar att en centraliserad traumavård kan rädda liv, säger Per Loftås, överläkare på kirurgkliniken i ett pressmeddelande.

Sedan september finns det en traumabakjour som ska vara kontaktväg för de andra sjukhusen. Det oavsett patientens skador.

– Ett sjukhus som kontaktar US om en traumapatient ska bara behöva ringa ett nummer. Sedan ska vi som är inblandade – akuten, IVA, kirurgen, ortopeden eller neurokirurgen – samarbeta och prata ihop oss. Vi ringer mellan klinikerna och löser alla frågor, säger Per Loftås.