Sedan restriktionerna slopades så har vaccinationstakten kraftigt bromsat in. Tidigare brukade regionen vaccinera ungefär 5000 personer per dag, men nu ligger siffran på 2500 personer per dag.

– Man går tillbaka till sitt vanliga liv, vaccin blir inte högprioriterat, säger Kerstin Jonsson, vaccinsamordnare i Region Östergötland.