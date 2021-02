38 insmugglade valpar avlivades under tio dagar

Hör Tullverket om att behöva avliva hundvalpar som smugglas in i Sverige – en numera nästan daglig företeelse. Foto: Bernard Mikulic/SVT

Under tio dagar i månadsskiftet januari/februari stoppade Tullverket i Skåne sju bilar med totalt 38 misstänkt insmugglade valpar. Samtliga valpar har avlivats pga risken att få in smittsamma sjukdomar i Sverige. En ny del av jobbet för tullpersonal har blivit att vara med när valparna somnar in.