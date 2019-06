5 800 skånska kvinnor har fått problemspiralen insatt

Mellan januari 2015 och januari 2018 sattes 11 000 kopparspiraler in på kvinnor i Skåne. Över hälften av dem, 5800, är av typen Nova Plus T380, den typ som enligt tillverkaren Eurogine har en felaktig plastblandning som gör att vissa kopparspiraler går sönder i en vinge som inte följer med ut när kvinnan tar bort spiralen.

När region Skåne i slutet av 2017 upptäckte att det var ett återkommande problem stoppade man insättningen av just denna spiraltyp och anmälde till både läkemedelsverket och IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men de informerade inte kvinnorna som fått den felaktiga kopparsprialen insatt. En av dem är ”Anna”, som vill vara anonym, vars kopparspiral gick sönder när hon ville ta ut den för att få barn.

– Jag tycker det är jättedåligt! Om de vet om felet och de vet att det är kvinnor som fått de här spiralerna insatta så tycker jag de borde informerat mig, säger ”Anna” som nu väntar på operation för att bli av med spiralbiten som fastnat i hennes livmoder.

”Hade oroat ett stort antal”

Håkan Miörner som är tillförordnad regional chefsläkare säger att man har funderat på att informera men valt att inte göra det.

– Vi kan inte med säkerhet identifiera de kvinnor som fått just den här kopparspiralen insatt som kan vara defekt. Skulle man gå ut med en allmän information så skulle man oroa ett stort antal kvinnor som inte har en spiral av det märket.

”Stina”, som egentligen heter något annat, är en annan av de drabbade kvinnorna och hon tycker inte att Region Skåne tänker rätt.

– Det är under all kritik. Om bilar eller barnstolar har ett fel så dras de in direkt, men när det gäller kvinnor väljer man att inte ens informera. De har verkligen inte tagit sitt ansvar, säger ”Stina”.

Liten risk för komplikationer

Håkan Miörner säger att han förstår och tar allvarligt på kvinnornas oro.

– Men det är viktigt att säga att skulle man drabbas av en trasig spiral så är det en mycket liten risk för allvarligt komplikationer. Vi har hittills inte haft något fall där man inte lyckats få ut spiralbiten igen eller som har lett till något allvarligt.

– Det beskedet är lugnande, men det hade man också velat ha information om, menar ”Stina”.