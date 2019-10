Arlövsbo efter misstänkta dubbelmordet: ”Det känns väldigt obehagligt“

Ingrid Nilsson, 86, bor i byggnaden bredvid och berättar att hon stod vid fönstret och tittade ut när ambulans och polis kom till platsen.

– Det känns väldigt obehagligt. Jag tycker att det är tråkigt att det har inträffat för att det har varit så lugnt och fint att bo här. Man får försöka komma över det, tänka att man ska gå ut och gå som vanligt, säger hon.

Oroliga barn

Andra grannar delar samma åsikter kring den lugna gatan.

– Det har aldrig hänt här innan och vi hoppas att det inte händer någon mer gång heller, säger Rolf Rönn, som bor i området.

– Jag som har barn blir väldigt orolig, berättar en mamma som bor i villaområdet.

Enligt polisen ska hemtjänstpersonal ha hittat det äldre paret avlidna i lägenheten.

– Hemtjänsten var på sitt dagliga besök. När de lämnade var allting okej, men när de kom tillbaka så fann de paret avlidna i sin bostad, säger Ewa-Gun Westford, presstalesperson vid polisen.

”Extraordinär händelse”

Under för- och eftermiddagen har hemtjänstpersonalen haft stödsamtal hos företagshälsovården och redan under söndagen kopplades kommunens krisstödgrupp in och närmaste chefen åkte ut till platsen.

– Det är trist att vår personal hamnade i detta. De mår såklart inte bra utifrån det de har varit med om och det är viktigt för oss att ge all stöd vi kan så att de kan gå vidare, säger Mona Hirche, verksamhetschef vid hälsa och omsorg i Burlöv.

– Det är en extraordinär händelse som är utanför allt man kan tänka sig och det är så många som är berörda. Vi försöker hjälpa polisen så gott vi kan för att underlätta utredningen, säger hon.

Polisen har ännu inte gripit någon misstänkt gärningsman.