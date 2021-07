Ny misstänkt stenkastning – polisen stängde av E65

Det var en lastbil som fick någonting i sidorutan när den färdades längs E65 i sydöstlig riktning under tisdagen. Chauffören är oskadd men ringde polisen direkt för att anmäla händelsen. Polisen misstänkte stenkastning och stängde av vägen. Med hjälp av patruller, helikopter och hundpatrull sökte de efter den som kan ha legat bakom händelsen, men än så länge har det inte gett resultat.

– Vägen är öppen igen. Vi har ingen gripen eller misstänkt, säger Peter Martin som är vakthavande befäl hos polisen.

Drabbar främst danska bilar

Stenkastning har skett under flera veckor längs E65:an mot, framför allt, danska bilar. För att stävja detta har polisen satt in såväl drönare som förhöjd bevakning längs vägen. Från insatsens start under midsommarveckan och fram till i dag hade inga nya fall rapporterats men nu intensifieras alltså sökandet igen. Polisen fortsätter utreda alla ärenden som kan vara stenkastning men är förtegna om exakt hur långt de kommit i utredningsarbetet.