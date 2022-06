Efter anklagelser om svart arbetskraft – M i Hörby pausar samarbetet med SD

Enligt Aftonbladets uppgifter betalade Bladh in Zito minst 2,5 miljoner kronor i svarta ersättningar till flera byggfirmor när hennes hus i Hörby totalrenoverades för några år sedan. Avslöjandet ledde till att Moderaterna, som samarbetat med Sverigedemokraterna sedan tre år tillbaka, valde att ställa ett ultimatum.

– Vi uppmanade henne till att ta en time out för att få detta utrett. Hon hade två saker att välja mellan, antingen att hon tar time out, och vill hon inte göra det så pausar vi vårt samarbete, säger Lars-Göran Ritmer, gruppledare för Moderaterna i Hörby.

Samarbetet pausas

Men under ett telefonsamtal på torsdagen fick Lars-Göran Ritmer (M) beskedet att Cecilia Bladh in Zito (SD) inte går med på att ta en time out. Nu väljer Moderaterna därför att avbryta samarbetet med Sverigedemokraterna.

– Under det här samtalet redogjorde jag för vad vi förväntade oss, och hon gjorde sitt val själv. Det är tråkigt för både Sverigedemokraterna och Moderaterna att hon fattade det beslutet, säger Lars-Göran Ritmer (M).

– Jag hoppas att man ska komma till sans så att vi kanske kan fortsätta samarbeta i slutet av den här mandatperioden.

”Min före detta man höll i detta”

SVT Nyheter Skåne har i fyra dagar sökt Cecilia Bladh in Zito utan att hon svarat på telefon. Till TT sade hon följande i tisdags:

– Det är riktigt att jag som byggherre varit ansvarig för renoveringen av det hus som jag och min dåvarande man ägde. Emellertid har jag av ett flertal skäl inte haft möjlighet att själv driva renoveringsprojektet. Uppgiften har istället legat på min före detta man som höll i detta tillsammans med byggansvarig. Mitt engagemang har endast sträckt sig så långt att jag vid något enstaka tillfälle agerat översättare mellan min man och byggansvariga.

Men enligt två kontrollansvariga för bygget som SVT Nyheter Skåne pratat med var Bladh in Zito delaktig i renoveringsarbetet.