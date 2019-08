Larmet om skottlossningen på Sergels väg kom vid 10-tiden på måndagen. Foto: Herman Svensson/SVT

En gripen efter mordet på Ribersborg i Malmö

Under eftermiddagen har en man gripits och förhör har hållits under kvällen. Mannen är misstänkt för delaktighet i mordet. Enligt polisen kan det bli aktuellt att anhålla mannen under kvällen.

– Jag kan inte säga om han är misstänkt för själva mordet eller om han är inblandad på något annat sätt. Vi diskuterar med åklagaren just nu om vi kommer att anhålla mannen ikväll eller inte, säger Mattias Sigfridssson, biträdande chef Malmö polisområde. Artikeln uppdateras Dela Dela

