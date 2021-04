Hundsmugglare åtalas – avslöjad av felstavningar

I slutet av januari i år kommer en man i en personbil till tullkontrollen Lernacken i Malmö. Med sig i bilen har han fem malteservalpar.

Vid tullundersökning upptäcks att samme man med samma hundar dagen innan blivit avvisad från tullkontrollen i Helsingborgs hamn.

De pass han visar upp både i Helsingborg och Malmö innehåller felstavningar och andra brister som tyder på att de är förfalskade.

Hundarna avlivas

Efter att tullen insett att passen är ogiiltiga tas ett beslut om att avliva hundarna. Veterinären som avlivar dem uppskattar även att de är några veckor yngre än vad som stod i passen.

Tidigare smuggling

I samband med att mannen fastnar i tullen med fem malteservalpar beslagtas även mannens telefon. Via den kan tullen se att samme man även smugglat in fem malteservalpar i Sverige i november 2020 utan att bli påkommen. Dessa hundar återfinns i dag hos ägare i Västsverige som har förhörts under förundersökningen.

I och med dessa fynd står mannen nu åtalad för två fall av grov smuggling i Malmö tingsrätt.

Tidigare i år var SVT Nyheter Skåne på plats hos tullen efter att 38 smuggelvalpar fått avlivas under tio dagar