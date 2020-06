Sommarkollo med coronakoll

Stiftelsen Malmö Sommargårdar anordnar koloniverksamhet för barn i Malmö Stad. Alla barn som går i förskola/skola i Malmö eller är skrivna i Malmö och är mellan 5 och 13 kan söka till kollo.

Stiftelsen har i olika former under mer än 100 år anordnat sommarkollo för barn i Malmö och kan erbjuda kollo i Barnens By utanför Hästveda och på Sagostunderna och Nybygget i Höllviken. De små barnen kan också bo på Essestorp, en gammal skola nära Barnens By.

Stiftelsen leds av en styrelse med politiker i Malmö. Verksamheten finansieras till stor del av bidrag från Malmö Stad men även av andra donationer och fonder.