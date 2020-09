Kraftigt regn över Skåne

Tidigt under fredagkvällen drog ett kraftigt regn in över västra Skåne och runt 17-tiden började larmen om översvämningar och vattenskadade byggnader att ramla in. Strax efter klockan 19 rapporterades det om en översvämning på Olympiaskolan i Kävlinge.

– Räddningstjänsten syd sa att det var mycket vatten under skolan där. Då höll de på att pumpa och de är fortfarande kvar på plats, säger Ola Nilsson, tjänstgörande teamledare på SOS Alarm.

Lindriga vattenskador

Regnet drog vidare upp över Skåne och under kvällen inkom rapporter om vattenskador i byggnader på orter som Höganäs, Eslöv, Ängelholm, Landskrona och Kristianstad. Det har rört sig om både privata och offentliga byggnader, men merparten av vattenskadorna har varit lindriga.

– I ridhuset i Lund var det en vattenpöl på 5x5 meter, så räddningstjänsten satte in en pump och sedan lämnnade de platsen, säger Ola Nilsson på SOS Alarm.

Enligt SMHI förväntas uppehållsväder under fredagsnatten och lördagen.