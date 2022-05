Eslöv lägger mindre pengar på skolan än rikssnittet – trots svaga resultat

– Vi har sett bättre resultat år efter år men 2021 hände någonting, säger Johan Andersson (S) om Eslövniornas kunskapskravsuppfyllelse.

Enbart 68,5 procent uppnåde kunskapskraven i alla ämnen bland de som slutade nian i kommunen. Ett resultat som placerar kommunen på 25:e plats av Skånes 32 kommuner.

”Sämre miljö hemma kan påverka”

– Det kan vara pandemin som har slagit hårt mot de elever som har lite tuffare hemma, säger Johan Andersson (S).

Många av elevernas föräldrar har ingen eller låg utbildning i Eslöv och har svårt att hjälpa till med skolarbetet hemma. Under tiden då eleverna var förpassade till studier på distans kan det ha gett sämre förutsättningar att klara av skolkraven, menar kommunalrådet.

Lägger mindre pengar

Under 2020 lade Eslöv 108 200 kronor per elev, en bra bit under rikssnittet på 118 200 kronor. Trots att man enligt skollagen ska kompensera för skillnader i socioekonomisk och utbildningsbakgrund hos eleverna:

– Vi ligger inte under om man tittar på bara undervisningen men vi har billigare lokaler. Sen har vi mer effektivitet per krona om man jämför med till exempel Lunds kommun, menar Johan Andersson (S).