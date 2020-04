Lunds stinkande coronalösning har blivit en världsnyhet

SVT Nyheter har tidigare rapporterat om kommunens hemliga vapen för att stoppa festandet i Stadsparken. Staket och drönare i all ära men det är framför allt stanken från ett ton hönsbajs som ska hålla festprissarna borta.

SVT:s artiklar är vällästa, men vi är inte ensamma om att rapportera om det oväntade draget.

Hönsbajset i Lund har nämligen blivit en nyhet i bland andra BBC, Fox News och The Guardian – medier som tidigare rapporterat flitigt om Sveriges annorlunda strategi i kampen mot corona. Via nyhetsbyråerna AFP och Reuters har nyheten även spridit sig i andra delar av världen.

Här är ett urval av rubrikerna:

Swedish city to dump tonne of chicken manure in park to deter visitors ( The Guardian )

Swedish city to dump metric ton of chicken manure in park to discourage festival gathering ( Fox News )