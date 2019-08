En av poliserna på Malmö C: ”Man stänger bara av i en sådan situation”

”Lägg dig ner, lägg dig ner”, skrek poliserna på svenska när de sprang in på Malmö C med dragna vapen. En ordningsvakt ropade förgäves att de skulle byta till engelska. Sedan föll de första skotten.

– Jag hörde inte vad ordningsvakten sa, berättade en av poliserna när han hördes under rättegången.

Rättegången mot den 44-årige mannen är inne på sin andra dag. Under måndagen förhördes poliserna som kom till platsen. – Det här är en händelse jag inte har varit med om innan, säger en av poliserna i rättssalen. I en film som en av ordningsvakterna har filmat med en kroppskamera, ser man att en av ordningsvakterna på ett lugnt sätt pratar med den 44-årige mannen. Sekunderna senare eskalerar allt när poliserna kommer in med dragna vapen. – Vi blev informerade från flera personer om att det befann sig en man inne på centralen med en bomb och ett vapen, de sa att han inte var rädd för att använda det. Då väljer vi att agera utifrån den informationen vi har, säger en av poliserna under rättegången. ”Han kan bara engelska” När poliserna kommer till platsen skriker de till mannen på svenska att han ska lägga sig ner. Detta hör en av ordningsvakterna och säger till polisen att mannen bara kan engelska, sen hör man skotten. – Han är så aggressiv, hela kroppsspråket tyder på att han har ett vapen. Man stänger bara av när man hamnar i en sådan situation, jag hörde inte vad han sa eller vad ordningsvakten sa, säger en av poliserna. Poliser frias av åklagare Polisernas agerande har granskats av åklagare, vilket alltid görs när poliser har använt skjutvapen. Chefsåklagare Joakim Zander vid särskilda åklagarkammaren har lagt ner förundersökningen om tjänstefel. – Poliserna är så fokuserade att det ordningsvakten säger inte går in. Det är fullt förståeligt. Deras avsikt är hur tydlig som helst, kroppsspråket är tillräckligt för att mannen ska ge upp, säger Joakim Zander till SVT Nyheter. Joakim Zander berömmer poliserna för deras insats, att de skjuter i benen och att de sedan byter vapen till batong efter att mannen släppt väskorna som han sagt innehöll en bomb och vapen. – I min värld är detta ett skolexempel på hur poliser ska agera. Det är exemplariskt, säger Joakim Zander. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!