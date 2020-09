Malmö har inte betalat för mushus – men för reklamfilm

Det var 2017 som Malmö stad beställde en pr-kampanj av kommunikationsbyrån Gullers grupp. Kampanjen gick under namnet ”Malmö – The Mice Capital of Scandinavia”.

Gullers grupp fakturerade totalt 150 000 kronor för kampanjen som bestod av en film och reklamutskick som marknadsförde Malmö som mötesstad. Projektledaren Christopher Johansson berättar att idén uppstod eftersom man inom turistbranschen använder uttrycket ”Mice” som står för ”Meetings, incentives, conferences and exhibitions”.

När mushusen satte Malmö på kartan bestämde man sig därför för att spela på det och utse Malmö till ”The Mice capital”.

Kampanjen gjordes utan att Anonymouse var inblandade.

– Vi har aldrig jobbat med Malmö stad eller deras pr-byrå, skriver en representant för Anonymouse i ett mail.