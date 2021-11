Hundratals klagomål mot kvinnosjukvården i Skåne

Patientnämnden Skånes rapport ”Kvinnorna vill bli hörda” lyfter de 280 klagomål som kommit in mot förlossnings- och kvinnosjukvården i Skåne under drygt ett års tid. När SVT ställde frågan på sociala medier fick vi på två dagar in över 80 berättelser – knappt en fjärdedel hade anmält sina upplevelser.