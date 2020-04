Miljökontoret i Lund synade 28 uteserveringar – ”ingen katastrof”

I Stockholm hotas fem krogar av stängning efter miljöförvaltningens kontroll av trängsel på uteserveringar och barer. I Lund gjordes en liknande tillsyn av 28 soliga uteserveringar och restauranger på lördagen.

– Ibland kanske man var tvungna att glesa ut borden och ibland kanske det saknades information på ett riktigt sätt. Men det var ingen där det var katastrofalt, säger miljöchef Björn Berséus.

Får in anmälningar varje dag

Det finns en stor oro för att rekommendationer om socialt avstånd inte följs.

– Det är det här med det egna ansvaret, som kanske grupper av människor inte tar på så stort allvar. Vi har fått in några anmälningar per dag och vi följer upp dem hela tiden, säger Erik Berséus.

På en av uteserveringarna i Lund njuter Thomas Johansson och Andrew Castle i söndagssolen.

– Det känns tryggt. As long as we kan sköta sig i Sverige and keep avstånd, vi klarar sig, säger Andrew Castle på svengelska.

Andrew Castle känner sig trygg med de restriktioner som är påbjudna i Sverige. Foto: SVT

