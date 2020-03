Naturen nya vardagsrummet för skåningar i virustider

– Vi hade fler besökare än vanligt föregående helg och veckan som varit, berättar Simon Lundin, naturvägledare på Stenshuvuds nationalpark.

Han ser inga risker med att många söker sig till nationalparken samtidigt.

– Så länge man inte samlas i stora grupper, så ser jag inga risker. Det är gott om plats i nationalparken, säger Simon Lundin.

Guidade turer har ställts in

Inne på besökscentret Naturum är det däremot helt folktomt denna tisdagseftermiddag när SVT kommer på besök.

– Det har varit färre än det brukar vara. De flesta som kommer hit har varit ute och vandrat.

För att undvika grupper har naturvägledarna ställt in alla guidade turer under april. De hoppas kunna komma igång igen i maj, men förebereder sig samtidigt på en större anstormning besökare än normalt under påsk.

– Med tanke på att konstrundor och annat är inställt, är nog detta en plats man kanske väljer att besöka istället, säger Simon Lundin.

Hoppas fler upptäcker naturen

Han hoppas att coronaoron kan leda till att fler människor upptäcker naturen.

– Vi kan märka att här är en del ganska ovana besökare. Vi hoppas att de smittas av naturen.

I klippet kan du också höra några av besökarna på nationalparken tycker.