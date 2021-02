Negativt covidtest krävs – 30 personer redan avvisade vid gränsen

Sedan nya kravet införts hade gränspolisen på lördagsförmiddagen redan avvisat 30 personer, varav tio på grund av att de inte hade negativt covidtest. Polisen är orolig för att folk tror att det kommer räcka med ett negativt test för att komma in.

– Vi har haft viss oro för att budskapet inte ska gå fram. Det blir inte fritt inresande från Danmark bara för att man har ett negativt covid-test. Man måste också omfattas av undantagen för att komma in i Sverige, säger Berggren.

Alla måste inte ha test

Grunden är att alla som reser in via Danmark kräver undantag för att få komma in och nu också ett negativt test. Som huvudregel får testet vara max 48 timmar gammalt, men det är lite snårigt och finns olika undantag.

– Exempel är de som kör godstrafik behöver inte ett negativt covid-test. Inte heller de utländska medborgare som är yngre än 18 år.

En som försökte ta sig in i Sverige via bron under lördagen var danske Anders Christensen som inte hade ett negativt covidtest med sig.

– Vi ska leverera möbler i Sverige och när vi är transport är jag rätt säker på att vi inte behöver det, säger han.

Han kom till slut in efter en djupare kontroll.

Mer jobb för gränspolisen

I samband med införandet av krav på test stängdes även gränsen för alla som tar sig in från Litauen, Polen och Tyskland via färja samt schengeninterna flyg. Det gör att det har blivit ännu mer jobb för gränspolisen.

– Det är ju en jättestor ansträngning som har gjort att vi har fått prioritera bort annat. Dock är det ju ett jätteviktigt arbete eftersom vi försöker hindra en dödlig smitta, säger Mats Berggren vid gränspolisen.