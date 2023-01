Smugglare stoppades med dräktiga tikar vid Öresundsbron

Tullen har upptäckt ett nytt sätt att smuggla hundar. Istället för att transportera valpar, försöktesmugglarna istället att föra in dräktiga tikar. Foto: Tullen

Tullverket stoppade rekordmånga hundar från att komma in i Sverige under 2022. Många flyktingar från Ukraina hade med sig sina hundar och det driver upp statistiken. Men tullen har också upptäckt ett nytt cyniskt smuggelsätt – att föra in dräktiga tikar.