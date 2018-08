Så hedras Kim Wall i löpspår världen runt

USA

Avstånd: 450 meter – från Kim Walls gata vid Upper West i New York till starten vid Riverside Park.

– Hon bodde därborta på 120:e gatan, säger väninnan Mia Dahlgren Winther.

Hudsonfloden är det blänkande löparsällskapet på höger hand under minnesloppets första kilometer. När rutten vänder tillbaka norrut på Manhattan ger alléns prasslande trädkronor skugga i hettan.

-Att löpa där Kim brukade springa och gå i mål där hon utbildades till den fantastiska journalist hon var känns som en perfekt rutt, säger Dahlgren Winther, arrangör av minneslopp för Wall världen över, och pekar på ett av namnen på en glasskiva i foajén till journalistskolan vid Columbia University.

Mia Dahlgren Winther arrangerar minneslopp för den mördade journalisten Kim Wall på platser runt om i världen. Här springer hon i Riverside Park på Manhattan i New York. Foto: John Alexander Sahlin / TT

Alumni listas efter avgångsår. 2011. 2012. Och på efternamn. U. V. 2013. Kim Wall.

Hennes namn sätts inte längre som byline i slutet av artiklar. Men genom familjens och vännernas minnesfond ska det varje födelsedag delas ut stipendium till en kvinnlig journalist som arbetar i Walls anda. Alla som deltar i loppen bidrar till fondens kassa.

”Spring för Kim” heter loppet vid Trelleborgs strandkant som ynglat av sig och blivit internationella ”Run for Kim”. Familjen Wall är överväldigad av loppets spridning – bland städerna finns Tel Aviv, San Francisco, Peking och Istanbul.

”Människor över hela klotet engagerar sig för att se till att Kims liv och gärning inte glöms bort, samtidigt som man bidrar till den fond som vi startat i Kims namn. Det ger en mening och det är väldigt viktigt för oss”, skriver mamma Ingrid Wall.

Danmark

Avstånd: 2 800 meter – från Kim Walls bostad i Köpenhamn till starten vid Christianshavns torg.

– Jag vill vara med och ta tillbaka staden till Kim, säger frilansjournalisten Leone Milton.

Aldrig lärde hon känna Wall. Men hon berörs av det som kollegan skrev – och att hon mördades på jobbet.

– Vi har fått läsa om fruktansvärda saker som drabbade henne, men det var ju också här som hon bodde och hade sitt liv. Jag som också bor här vill vara med och bidra på mitt sätt genom minnesloppet.

Leone är initiativtagare till Kim Walls Minneslopp i Köpenhamn. Loppet springs för att hedra den mördade svenska journalisten Kim Wall. Foto: John Alexander Sahlin / TT

Öresundsbron var nästan det enda som skiljde Walls föräldrahem från bostaden i Köpenhamn sommaren 2017. I vanliga fall var det betydligt längre avstånd om familjen ville besöka dottern och systern med världen som arbetsplats.

Snart skulle flyttlasset gå till Peking med pojkvännen. Augusti 2017 var sista chansen på länge att få till reportaget om en dansk rymdkapplöpning. Avresefesten var i gång när ubåten seglade iväg. Men Kim Wall kom aldrig hem igen. Mannen som skulle intervjuas greps – och dömdes sedan för mord.

Kina

Avstånd: 1 600 meter – från Kim Walls kvarter i Peking till starten vid den Förbjudna staden.

”Att arrangera ett lopp i Peking, en stad som hon älskade och har bott i, känns naturligt”, skriver bildjournalisten Yan Cong.

Vänskapsbanden knöts i New York, men de umgicks mest då Wall bodde i Peking häromåret. Hon beskriver väninnan som en levande och nyfiken person, med förmåga att enkelt navigera i nya miljöer och möta intressanta personer.

Walls död berörde i Kina och många vet att hon rapporterade från landet, förklarar Yan Cong. Nyligen bestämde hon sig för att ordna ett minneslopp i huvudstaden.

Metoo-rörelsens allt större spridning i Kina på sistone gör att vissa som inte kände Wall nu vill springa för henne och öka medvetenheten om våld och trakasserier mot kvinnor, berättar Yan Cong.

”Ärligt talat var just det inget som jag förväntade mig när jag registrerade loppet, men jag är så glad över att det har blivit en del av det. För jag vet att det är något som Kim brydde sig väldigt mycket om.”

Sverige

Avstånd: 60–70 meter – från Kim Walls minneshjärta av vita stenar vid Trelleborgs strandkant till startlinjen.

– Vi har hittills samlat in 142 000 kronor, 571 löpare hade bidragit när anmälningen stängdes. Vi har inte kunnat drömma om det här engagemanget, säger Lotta Wahlqvist, som tillsammans med Lotta Kellander står bakom ”Spring för Kim” vid havet i Trelleborg – det allra första loppet som spikades i samråd med familjen Wall.

Att springa på stigarna längs vattnet, där Kim Wall brukade springa hemma i Gislövs läge, hade Mia Dahlgren Winther också velat. Men det blir i stället ett lopp hemma i Boston. Och att sprida minneslopp över världen den 10 augusti.

-Jag vill att vänner, och andra som berörts, ska känna samhörighet den dagen. Jag vill också att familjen ska få se hur många i världen som bryr sig om Kim och minnesfonden.

Kim Wall

Kim Wall var en svensk frilansjournalist, född 1987 i Trelleborgstrakten. Hon studerade bland annat journalistik och internationella relationer på Columbia University i New York. Hon läste även vid London School of Economics and Political Science.

Wall arbetade för flera internationella tidningar som brittiska The Guardian, amerikanska The New York Times och The South China Morning Post i Hongkong.

Wall rapporterade från exempelvis Sri Lanka och om turismen i jordbävningsdrabbade Haiti. Kim Walls reportage om klimatförändringar och kärnvapenprov på Marshallöarna har prisbelönats.

Kim Wall hittades död i augusti 2017. Danske ubåtsbyggaren Peter Madsen har av Köpenhamns byret (tingsrätt) dömts till livstids fängelse för mord. Domen har överklagats och påföljden ska prövas i landsretten (hovrätten) i september.