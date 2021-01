Så ser smittläget ut i din kommun – Skurup har fortfarande högst smittspridning

Från 1.139 smittade personer per 100.000 invånare under vecka 1 hade Skurup en minskning med 346 fall vecka 2, alltså förra veckan. Trots minskningen är kommunens siffror på 793 nya fall per 100.000 invånare fortfarande den högsta siffran bland Skånes kommuner.

Burlöv och Trelleborg näst värst

Näst högst smittspridning under förra veckan hade Burlöv. Där var siffrorna oförändrade med 706 nya fall per 100.000 invånare. Även Trelleborg hade en hög smittspridning jämfört med övriga skånska kommuner där motsvarande siffra låg på 695 nya fall.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik, som även omfattar stadsdelar i storstäderna, ligger 15 av de 20 värst drabbade områdena i landet i Skåne.

Smittspridningen minskar

Borsett från Burlöv har det skett en minskning bland smittspridningen i alla skånska kommuner under förra veckan.

Den kommun som hade minst nya fall av covid-19 förra veckan var Osby där 234 nya fall per 100.000 invånare konstaterades. Även Båstad och Bromölla hade relativt låg smittspridning jämfört med de andra skånska kommunerna. Där låg motsvarande siffra på 290 respektive 295 nya fall.

Nedan finns hela listan och där kan du se hur det ser ut just din kommun. Mer coronastatistik finns på Region Skånes hemsida.