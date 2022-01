Skyddsombudet: ”Samhall slänger tillbud i papperskorgen”

2019 skedde på Samhall 17 arbetsskador per 1000 sysselsatta, medan den siffran var 9 per 100 sysselsatta inom fastighetsbranschen och 7 per 1000 sysselsatta på hela arbetsmarknaden.

Källa: tidningarna Arbetet och Fastighetsfolket

Ända sedan 2017 har antalet arbetsskador, alltså arbetsolyckor och arbetssjukdomar, minskat från 350 under 2017 till 243 som hittills har rapporterats in för 2021.

Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och anmälda arbetssjukdomar bland förvärvsarbetande till Försäkringskassan från Samhall:

2016: 329

2017: 350

2018: 324

2019: 314

2020: 299

2021: 243

OBS. Siffran för 2021 är inte komplett.

Källa Arbetsmiljöverket