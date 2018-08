Under fredagen kommer stormen Johanne att dra in över Sverige Foto: Drago Prvulovic/TT

Imorgon: Skåne påverkas av danska stormen Johanne

Stormen Johanne förväntas dra in över nordvästra Danmark under natten. Under fredagen kommer Köpenhamn och Skåne att drabbas av delvis hårda vindar med kuling ute till havs.