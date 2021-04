Jourhavande präst håller öppet dygnet runt i påsk

Jourhavande präst är ett krisstöd som erbjuds av Svenska kyrkan för personer som är i akut behov av någon att prata med.

Man kan nå tjänsten via chatt, digitalt brev eller genom att ringa till 112. Och allt fler har faktiskt gjort det. Under 2020 ökade kontakterna med jourhavande präst med hela 36 procent jämfört med föregående år.

Extraöppet i påsk

Vanligtvis kan man nå jourhavande präst via telefon alla kvällar mellan 21.00 och 06.00 men just under högtider brukar behovet vara större då människor känner sig ensamma.

Därför har man nu bestämt sig för att utöka öppettiderna under den stundande påskhelgen.

– Vid alla stora högtider vill vi mötas. Och så får vi inte det. Äldre som inte är vaccinerade kan då kanske inte träffa barnbarnen den här påsken heller. Därför är det öppet dygnet runt från och med skärtorsdagen fram till annandag påsk, säger Per Kristiansson som är stiftsadjunkt i Lunds stift.

Vem är det här till för?

– Det är till för alla. Det har inget att göra med vilken religion man tillhör eller om man är medlem eller inte utan linjen är öppen för alla. Många samtal slutar med att man tackar för att man haft någon som lyssnat på en.