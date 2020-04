Klassrummet är helt tomt bortsett från historieläraren Lars Svensson. Eleverna finns istället hemma och föjer undervisningen via sina skärmar.

– Det fungerar ju men det är inte samma sak. Bara det här med att man inte kan ta en elev på axeln och säga ”bra jobbat”. Det är jättetråkigt att bara se dem över en skärm, säger Lars Svensson.

