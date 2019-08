Två män offer i våldsdådet i Kristianstad

Det har nu gått två dagar sedan våldsdådet på JH Dahlsgatan i centrala Kristianstad. En jagad man tog sig på måndagen in via ett tak till en lägenhet hos en 19-årig kvinna och uppgav att han blivit torterad.

Ytterligare en man är målsägande, men polisen vill inte gå in på hur de blivit drabbade.

– Det är två målsägande, men mer än så vill vi inte säga i nuläget, säger Thomas Johansson, presstalesperson hos polisen.

En 25-årig man sitter anhållen misstänkt för grov misshandel. Han har blivit tilldelad en försvarsadvokat och har under dagen blivit förhörd av polis.

Utredningen är fortfarande i sitt inledningsskede. Senast på torsdagen ska 25-åringen begäras häktad. Mannen är sedan tidigare känd av polisen.

Har polisen fått in några tips?

– Det har kommit in tips, bland annat via det mobila kontor på torget där polisen befann sig under gårdagen. Jag vet ännu inte ifall det har gett något, men ifall fler har hört eller sett något vill vi att de tar kontakt med oss, säger Thomas Johansson.

Vad har kommit fram i den tekniska undersökningen?

– Det är en del i utredningen som vi väljer att hålla för oss själva, säger Thomas Johansson.

SVT Nyheter Skåne har varit i kontakt med åklagaren som i nuläget inte vill kommentera utredningen. Inte heller försvarsadvokaten vill ge någon kommentar i detta skedet.